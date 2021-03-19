Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

19 Mart tarihinde WhatsApp, instagram uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Instagram neden açılmıyor? 19 Mart Cuma instagram sorunu!

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp ve Instagram'daki bu gelişme sonrası konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda.