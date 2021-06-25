F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken yakalandı
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F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken yakalandı

F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken yakalandı
Haberler.com - Haberler | Spor

Formula 1'de Aston Martin'in 22 yaşındaki yıldız pilotu Lance Stroll, İtalya'da tatilin tadını çıkarırken objektiflere fena yakalandı. Stroll'un öpüşürken görüntülendiği kadının yeni sevgilisi Sara Pagliaroli olduğu belirtildi. 22 yaşındaki pilot, yeni ilişkisiyle genç hayranlarını üzdü.

Aston Martin Formula 1 takımının yıldız pilotu Lance Stroll, yeni sevgilisiyle İtalya'da tatilde görüntülendi.

Stroll, önceki hafta Fransa'da sıralama turlarının ilk bölümünde kırmızı bayrak çıkmasıyla son turunu tamamlayamamış ve ikinci bölüme kalamadan elenmişti.

F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken yakalandı

SON YARIŞTA 10. SIRADA BİTİRDİ

Pazar günü Paul Ricard'da 19. sıradan start alan Kanadalı pilot, etkileyici bir performans göstererek 9 sıra yükseldi ve 10. sırada finiş gördü.

F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken yakalandı

YÜKSELİŞİNİ KUTLADI

F1'in en yakışıklı pilotlarından gösterilen Kanadalı sporcu, yükselişini yeni sevgilisiyle beraber İtalya'da kutladı. Yemeğe çıkan çift, restorandan çıkarken romantik anlar yaşadı. F1 pilotu adeta öpücüklere boğuldu. Bu görüntüler Stroll'un genç hayranlarını üzdü.

F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken yakalandı
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