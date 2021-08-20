F.Bahçe maçının spikeri, Acun Ilıcalı'nın kanalında Mesut Özil'i eleştirince taraftarlar çılgına döndü
Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan mücadelede karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak'ın Mesut Özil'i eleştirmesi sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi. Acun'la yakın arkadaş olduğu bilinen Özil için Gümüşbıçak'ın yaptığı eleştirel yorumlar sonrası taraftarlar, deneyimli spikerin bir daha Fenerbahçe maçlarında görev almaması için Acun'a çağrıda bulundu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geldi. Mücadeleden genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'nın harika golüye 1-0 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler tur kapısını araladı. TV8 ekranlarında yayınlanan mücadelede maçın spikeri Melih Gümüşbıçak'a sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.
FENERBAHÇE MAÇLARINDA GÖREV ALMAMASINI İSTEDİLER
Helsinki maçında Mesut Özil'in sahadaki etkisiz görüntüsü üzerine dünyaca ünlü futbolcuya eleştirel yorumlar getiren maçın spikeri Melih Gümüşbıçak, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gördü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan maçta Ilıcalı'yla yakın arkadaş olduğu bilinen Özil'in eleştirmesi sonrası taraftarlar sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Acun'a çağrıda bulunan sarı-lacivertliler, deneyimli spiker Melih Gümüşbıçak'ın bir daha Fenerbahçe maçlarını anlatmamasını istedi.