F.Bahçe maçının spikeri, Acun Ilıcalı'nın kanalında Mesut Özil'i eleştirince taraftarlar çılgına döndü

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan mücadelede karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak'ın Mesut Özil'i eleştirmesi sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi. Acun'la yakın arkadaş olduğu bilinen Özil için Gümüşbıçak'ın yaptığı eleştirel yorumlar sonrası taraftarlar, deneyimli spikerin bir daha Fenerbahçe maçlarında görev almaması için Acun'a çağrıda bulundu.