Eyüpsultan'da semt pazarlarının günleri değişti
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Çarşamba, Güncel

Eyüpsultan'da semt pazarlarının günleri değişti

Sokağa çıkma yasağının dört gün olacağının açıklanmasının ardından hafta sonu kurulacak pazarların da günleri değişti.

21.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:28
Eyüpsultan'da semt pazarlarının günleri değişti

Sokağa çıkma yasağının dört gün olacağının açıklanmasının ardından hafta sonu kurulacak pazarların da günleri değişti. Eyüpsultan'da sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kurulacak pazarların çarşamba günü kurulacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının bu hafta dört gün olarak uygulanacağı açıklandı. Bu kapsamda Eyüsultan'da sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde kurulan semt pazarlarının günleri de değişti. Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Perşembe ile Pazar günleri arasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için Eyüpsultan'daki semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, Esentepe Perşembe Pazarı, Nişanca Otakçılar Perşembe Pazarı, İslambey Cuma Pazarı ve Çırçır Mahallesi Parseller Cuma Pazarı'nın aynı yerinde Çarşamba günü kurulacak.  Ayrıca Çarşamba günkü Karadolap Pazarı da  yine aynı gününde kurulacak"


Kaynak: DHA

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