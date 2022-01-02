Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar sokağa indi - Haberler
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Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar sokağa indi

Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar sokağa indi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN Göktürk'te aç kalan domuzlar sokaklarda yiyecek aradı.

EYÜPSULTAN Göktürk'te aç kalan domuzlar sokaklarda yiyecek aradı. O anları bir mahalleli cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntüler, geçen hafta Göktürk Mahallesi'nde Hz. Osman Camii mevkiinde kaydedildi. Aç kalan domuzlar yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı. Domuz, sokak köpeklerinin havlamasıyla bir vatandaşın dikkatini çekti. Mahalleli domuzu görünce cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başladı. Sokaktaki domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.


Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar sokağa indi

Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar sokağa indi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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