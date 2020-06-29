Eyüpspor Futbol Okuluna kayıtlar başladı Eyüpspor Futbol Okuluna kayıtlar başladı.

Eyüpspor Futbol Okuluna kayıtlar başladı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor Futbol Okulunda 6-13 yaş gençlere uzman futbol ve kaleci antrenörleri tarafından eğitim veriliyor.

Sistemli ve disiplinli çalışmalarla futbol eğitimlerinin verildiği Eyüpspor Futbol Okulunda, çocukların bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak gelişimlerinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA