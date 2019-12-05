Eyüp Sultan Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği

05.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:03

Eyüp Sultan Belediyesi tarafından ilçede bulunan okullarda spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla 10 bin parça spor malzemesi, Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi (EKSM)'nde okullara dağıtıldı.



Eyüpsultan Belediyesi, Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla, ilçede bulunan 51 devlet okuluna masa tenisi raketi, topu ve filesi, badminton topu ve raketi, voleybol filesi, futbol topu, voleybol topu, basketbol topu, hentbol topu gibi spor malzemelerden oluşan 10 bin parça spor malzemesinin dağıtımını gerçekleştirdi. EKSM'de düzenlenen dağıtım törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende verilen spor desteğinden ötürü öğrencilerin ve öğretmenlerin mutlu oldukları gözlendi. Spor malzemelerini teslim alan öğrenciler ile hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Köken, gençlere spor hayatlarında başarılar diledi.



"Gençler liseyi bitirmeden bir branşla ilgili lisans çıkartsın istiyoruz"



Programda konuşan Başkan Deniz Köken gençlere seslenerek, "Teniste, güreşte, tekvandoda, karatede ne bulursak sadece futbolla olmaz bütün gençler liseyi bitirmeden bir branşla ilgili lisans çıkartsın istiyoruz. Bununla ilgili alt yapıda ne eksiğimiz var; yakın zamanda spor çalıştayı yapıp bunları masaya yatırmamız lazım. Yarın doktor olur, hakim olur, vali olur, kaymakam olur ama gençliğinde yaptığı bu spor etkinliği veya herhangi bir musiki dalında yaptığı etkinlik onun yaşamında çok farklı bir yer taşıyacaktır. Siz spor yapın dereceler alın bizde size alt yapı hazırlayalım var mısınız" dedi. Program 10 bin parça spor malzemesinin okulların ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımı ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA