EYT nedir? EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimler?

18.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:49

EYT yasası nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT yasası için mücadele edeceklerini sosyal medyadan duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 1999 yılında yapılan düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istiyor. EYT hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

EYT NEDİR?

Kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, kanuna göre belirlenir. 2008'den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu. Bu tarihten sonra tüm kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirildi. Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008'de SSK'lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008'de SSK'lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi.

9 Eylül 1999'da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Sonuç olarak bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunluluğu getirildi. 1999'da sisteme acil müdahale gerekiyordu. Böylelikle 'emeklilikte yaşa takılanlar' adında bir grup oluştu.

EYT'DE NE OLMUŞTU?

Emeklilik bekleyen çalışanların, 2008'de yapılan bir yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı yükseltildi. 2048'de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem bağlamında, halen çalışanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu. Düzenlemeyle birlikte, emeklilikte yıl şartını doldurmasına kısa süre kalanlar da emekli aylığı almak için bir süre beklemek durumunda kaldı. Değişiklikle kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin ise emeklilikleri 60 yaşına kadar uzatıldı.Bunun üzerine yapılan düzenleme ile kademeli sistem getirildi. 1 Haziran 2002'de 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda kademeli emeklilik sistemi devreye girdi.

EYT'LİLER NE İSTİYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar, 1999'da yapılan bu değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini istiyor. Yani 1999'dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olabilmeleri gerekiyor. 1999'dan sonrası için ise grubun herhangi bir talep bulunmuyor. EYT'lilerin ısrarlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik bir çalışma yapılmadığını ve yapılmayacağını bildirdi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KİMLER? NE KADAR EYT'Lİ VAR?

Emeklilikte yaşa takılanların sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde yer alıyor. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı biliniyor. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa, sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar liranın üstüne çıkacak.

EYT YASASI ÇIKARSA NE OLUR?

2002'de yapılan düzenlemenin tekrar elden geçirilmesi durumunda, 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkekler de 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları takdirde emekli maaşı alabilecekler.