EYT ne zaman çıkacak? 2022 EYT çıkacak mı?

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Eyt' ile ilgili müjde verdi. Eyt'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını ifade eden Akbaşoğlu, "2022 yılı içerisinde Eyt'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." dedi. 2022 EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eyt'liler ilgili bir de müjde veren Akbaşoğlu, "Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verdi.

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