Eysam, Bilgi ve Belgeleri Kayıt Altına Alarak Araştırmacıların İstifadesine Sunuyor

Eyüpsultan ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere kurulan Eyup Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM), bilgi ve belgeleri kayıt altına alarak, yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunuyor.

EYSAM, kayıt altına aldığı bilgi ve belgeleri araştırmacıların istifadesine sunuyor. Eyupsultan kültür ve tarihine katkı sunacak kitaplar yayınlamayı hedefleyen EYSAM'ın diğer görevleri arasında belge ve bilgi tespiti, temini ve değerlendirilmesi, kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlenmesi, dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması, dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması yer alıyor. EYSAM ayrıca şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik konularda araştırma yapmak, lisans-lisansüstü tezlerin ve diğer ilmi araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması, merkezin ve Danışma Kurulunun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi gibi görevleri de üstleniyor. EYSAM, bu çalışmalar sırasında yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak, tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek, müze kurulmasını sağlamayı görev ediniyor.

EYSAM'da dev bir arşiv oluştu

Dünü koruyarak ve anlayarak bugünü değerlendirmek ve kente değer katarken geleceğin planlanmasına katkı sunmayı hedefleyen EYSAM'ın bünyesinde şimdiden öğrenciler, akademisyenler, yerli ve yabancı araştırmacılar için dev bir arşiv oluşturuldu. EYSAM'ın arşivinde 10 bin fotoğraf tasniflenerek arşive veri girişi devam ederken, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığından 4 bin 199 belgenin veri girişi yapıldı. Yine Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığından talep edilmiş olan 4 bin 800 belgenin veri girişi çalışmaları devam ediyor. Ulusal Tez Merkezi üzerinden tüm Türkiye'deki üniversitelerde Eyupsultan ile alakalı yapılmış tezleri tespit eden EYSAM bu tezlerin sisteme dahil edilmesi için YÖK ile temaslarına devam ederken, yine araştırmacılara ciddi bir destek sağlayacak olan Eyupsultan Bibliyografyası ile ilgili çalışmalarını şu ana kadar 950 maddelik bir kaynakça oluşturarak tamamlamak üzere olduğu belirtildi. Arşivlerde yer alan ve henüz dijital ortama aktarılmamış fotoğraf, negatif ve dianın taranarak belleğe dahil edilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden EYSAM'ın ilçe sınırları içerisinde yer alan korunması gerekli kültür varlıkları ile alakalı fotoğraf ve projeleri tasnifleyerek veri girişlerini de yaptığı aktarıldı.

Eyüpsultan'ın hafızası tazeleniyor

Eyup Sultan Araştırma Merkezi'ni Eyupsultan'ın hafızasını, tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak için kurduklarını söyleyen Başkan Remzi Aydın, "EYSAM, Eyupsultan'da asırlardır yaşayan ruha dikkat kesilmek, geçmişin izini sürmek, görkemli bir maziden güçlü bir geleceğe yol açmak için yolculuğuna başladı. Eyupsultan'da bir iz, bir eser, bir nefes bırakan herkes tarihimizin vazgeçilmez unsuru. Merkezimiz, Eyupsultan'ı Eyupsultan yapan tarihi ve kültürel değerlerimizin, dolayısıyla vatanımızın, milletimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin hafızasını görünür kılmayı hedeflemektedir. Eyupsultan'nın hafızası bilinir, tanınır, ulaşılabilir hale geldikçe medeniyetimizin kuşatıcılığını daha iyi anlayabileceğimize, tüm insanlığın daha fazla huzur ve sükunet telkin edeceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Aydın, "Eyup Sultan Araştırma Merkezi zamanda, mekanda ve insanda biriken hafızayı deşifre ederek üstünde durduğumuz toprağın tarihine ışık tutacak. Eyupsultan'ın şehircilik serüvenini bilgi, belge ve dokumalarla konuşturacak. Merkezimiz bünyesinde kapsamlı bir ihtisas kütüphanesi faaliyet gösterecek. Kütüphanemiz online olarak da hizmet verecek. Eyupsultan'ın geçmişinden aldığımız ilhamla bilimsel yayınlar, sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle kültür ve medeniyetimize katkı sunacağız" diye konuştu. - İSTANBUL