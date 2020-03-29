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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel

- Evsizlere virüse karşı koruma kalkanı

- Evsizlere virüse karşı koruma kalkanı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma Evinde 'Covid 19' salgınına karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

29.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:31
- Evsizlere virüse karşı koruma kalkanı

- Evsizlere virüse karşı koruma kalkanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma Evinde 'Covid 19' salgınına karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Barınma evinde vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, toplu kullanım alanları ve yatakhaneler dezenfekte ediliyor.

Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva hasreti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü'deki barınma evi her yıl olduğu gibi bu yıl da parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturdu. Kapılarını 10 Ekim 2019'da açan barınma evinin konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunuluyor. Toplam 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinden bugüne kadar 747 kişi yararlanırken, halen 208 kişi Büyükşehir'in tüm imkanlarından yararlanarak barınma evinde konaklıyor.

Korona alarmı

Büyükşehir Belediyesi, koronaya karşı titizliği barınma evi sakinleri için de gösteriyor. Korona virüsünün gündeme geldiği andan itibaren Barınma evine giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce istedikleri zaman gün içinde barınma evinden çıkıp akşamları gelen vatandaşlar, artık kesinlikle dışarıya bırakılmıyor. Muntazaman ateş ölçümleri yapılan barınma evi sakinlerine maske dağıtılırken, yemekhane ve toplu kullanım alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek oturabiliyorlar. Bunun yanında yatakhaneler ve toplu kullanım alanları ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilirken, tüm koğuşların girişine de el dezenfektan aparatları takıldı. Yine toplam 40 kişi kapasiteli karantına koğuşu hazırlanırken, barınma evinde kalmak için yeni gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bu karantına koğuşuna alınıyor ve 14 günün sorunsuz geçmesinin ardından ise diğer barınma evi sakinlerinin yanına alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projesi olan barınma evinin her yıl olduğu gibi 2019 yılında da ekim ayı içinde kapılarını açtığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibi mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle son zamanlarda dünyanın tek gündemi olan 'Covid 19' salgını nedeniyle Barınma evinde de bazı tedbirleri devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlıların yanında olmaya devam ediyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarımız için oluşturduğumuz mamamatiklerle can dostlarımızın yanındayız. Yine kalacak yeri olmayan evsiz vatandaşlarımızın da bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için her türlü tedbirimizi aldık. Gerek devletimizin gerek belediyelerimizin gerekse de bireysel olarak her bir vatandaşımızın alacağı tedbirlerle bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Sadece Bursa'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından sıcak bir yuva özlemiyle barınma evine gelen vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlardan oldukça memnun. Korona virüsünün ilk konuşulduğu andan itibaren kendilerine maske dağıtıldığını belirten barınma evi sakinleri, "Belediye ekipleri sürekli gelip, yatakhane, yemekhane gibi toplu alanları ilaçlıyorlar. Bizler de ellerimizi sabunla sürekli yıkıyoruz, birbirimize fazla yaklaşmıyoruz. Dışarıya çıkışlar zaten yasaklandı. Sağlık kontrollerimiz de düzenli olarak yapılıyor ve bu güne kadar bir sorun yaşanmadı. Biz burada kendimizi çok güvende hissediyoruz" diyerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

- Evsizlere virüse karşı koruma kalkanı

Kaynak: İHA

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- Evsizlere virüse karşı koruma kalkanı

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