Evinin önünde saldırıya uğradı
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Evinin önünde saldırıya uğradı

17.11.2020 01:18 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:22
Evinin önünde saldırıya uğradı

ADANA'da bakkal dükkanı işleten Serdar Pat (35), evinin önünde kimliği belirsiz yüzleri maskeli iki kişinin tabancalı saldırısında bacağından yaralandı.

ADANA'da bakkal dükkanı işleten Serdar Pat (35), evinin önünde kimliği belirsiz yüzleri maskeli iki kişinin tabancalı saldırısında bacağından yaralandı. 

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38029 Sokak'ta meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Serdar Pat, gece iş yerini kapatıp, eve gitmek için yola koyuldu. Komşularıyla selamlaşan Pat, evinin önüne geldiğinde kendisini burada bekleyen yüzleri maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların 4 el ateş ettiği Pat, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar, geldikleri motosiklete binip, havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Pat, yakınları tarafından otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Pat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

 


Evinin önünde saldırıya uğradı
Evinin önünde saldırıya uğradı
Evinin önünde saldırıya uğradı
Evinin önünde saldırıya uğradı
Evinin önünde saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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