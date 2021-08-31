Evde yılan paniği
Evde yılan paniği Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.
Evde yılan paniği
ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.
Alınan bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde müstakil eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu, Kovancılar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yılanı yakaladı.
Yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay