Evde Sosyal Hizmet Merkezi'nden 5 yılda 8 bin vatandaş yararlandı Muratpaşa Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 8 bin 607 vatandaşa 64 bin 70 işlemle hasta nakil ve evde bakım hizmetleri sundu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 8 bin 607 vatandaşa 64 bin 70 işlemle hasta nakil ve evde bakım hizmetleri sundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla 2015 yılında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Evde Sosyal Hizmet Merkezi, hasta, engelli yatalak ve yaşlı vatandaşlara, hasta nakil ve evde bakım hizmetleri veriyor. Bir doktor olmak üzere, 5 hemşire, 2 berber-kuaför, 3 hasta bakım personeli toplam 17 personel, 3 ambulans, 1 özel asansörlü engelsiz araç ayrıca 2 binek oto ile hizmet veren merkez, banyo, tırnak kesimi, traş gibi kişisel bakımın yanı sıra pansuman, enjeksiyon benzeri tıbbi destek ve hasta nakil hizmetleri veriyor. Evde Sosyal Hizmet Merkezi, bugüne kadar 8 bin 607 vatandaşa 64 bin 70 işlemle, evde sağlık bakımı, kişisel bakım, hasta nakil ve kuaför hizmeti gibi hizmetler verdi.

Merkezin pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şunları söyledi:

"Merkezimiz, 2015 yılından bugüne kadar 16 bin 331 nasta nakil, 47 bin 739 evde bakım olmak üzere toplam 64 bin 70 işlemle hizmet sundu. Evde Sosyal Hizmet Merkezimizce verilen evde sağlık bakımı, kişisel bakım, hasta nakil ve kuaför hizmeti gibi hizmetlerden yararlanmak isteyen komşularımız, 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne başvurabilir" - ANTALYA

Kaynak: İHA