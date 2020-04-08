Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi
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Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerini internet üzerinden sürdürürken spor eğitimi, tiyatro gösterimleri ve çocuklar için eğitim videolarıyla 'Evde Kal' çağrılarına destek oluyor.

08.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:36
Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerini internet üzerinden sürdürürken spor eğitimi, tiyatro gösterimleri ve çocuklar için eğitim videolarıyla 'Evde Kal' çağrılarına destek oluyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatlarıyla halkın temastan kaçınarak salgından korunması için Seyhan Belediyesi resmi Youtube kanalından başlattığı online hizmet ilgi görüyor. Resmi Youtube kanalında; "evde spor", "evdeki eşyalarla spor" "evde aerobik egzersizleri", büyükler için hazırlanan ve yönetmenliğini Caner Cindoruk'un yaptığı "Köpek, Kadın, Erkek" ve çocuk oyunu "Mıstık ile Fıstık" tiyatro oyunları ile Seyhan Belediyesi kreş öğretmenleri tarafından hazırlanan eğitici videoların gösterimleri yapılıyor.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğüne bağlı beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılan çekimler Youtube kanalından takip edilebiliyor. Ayrıca Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü, okulların tatil edilmesi nedeniyle çocukların uzaktan eğitim sistemiyle günlük olarak eğitimlerine devam edilmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi programı çerçevesinde, Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri tarafından 3-4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için; içerisinde drama, bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikaye, parmak oyunları, şarkılar, müzik, spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunların yer aldığı videolar hazırlandı. Minikler kendileri için hazırlanan uzaktan eğitim videolarını Seyhan Belediyesi Youtube kanalından düzenli olarak takip edebiliyor.

"Evde kalın, mutlu kalın"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşın evde kalmasına katkı sunmak için teknolojiyi de kullanarak hizmeti halkın ayaklarına götürdüklerini söyledi. Başkan Akay, "Özellikle çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmaması, evde sıkılmadan yaşayarak, eğlenerek ve ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesi ve en önemlisi evde kalarak eğitim alması için online eğitim sistemini başlattık. Halkımız için de kendi eğitimcilerimizle evde yapılabilecek spor videoları ve şehir tiyatromuzun tiyatro oyunlarını belediyemizin Youtube kanalına yükledik. Halkımız evde kalarak kaliteli zaman geçirebilir ve sağlıklarını koruyabilirler. Evde kalın, mutlu kalın diyerek ve salgına karşı uyarıları dikkate almanızı bir kez daha öneriyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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