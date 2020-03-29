"Evde kal" çağırısı sonrası eskiye dönüş: kamyonetlerle meyve-sebze satıyorlar
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Bayrampaşa, İstanbul, Güncel

"Evde kal" çağırısı sonrası eskiye dönüş: kamyonetlerle meyve-sebze satıyorlar

1970-80'li yıllarda kamyonet arkasında doldurulan kasa kasa meyve sebze sokak aralarında satılırdı.

29.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:20
1970-80'li yıllarda kamyonet arkasında doldurulan kasa kasa meyve sebze sokak aralarında satılırdı. Satıcılar araçlarından iner, bağırarak araçlarındaki malları tanıtır, müşteri çekmeye çalışırdı. Bugünlerde koronavirüs nedeniyle birçok kişi pazara markete gitmiyor, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların da sokağa çıkması yasak. Bu nedenle pazarda satış yapamayan bazı esnaf çareyi kamyonetin arkasında ürünlerini doldurup sokak sokak  satmakta  buldu. Özellikle evden çıkamayanlar bu durumdan  memnun. 

BÖYLE BİR KARAR ALDIK, ARABAYA MALIMIZI ATIP SATIYORUZ

Pazarcılık yapan Tarkan Dublacı, pazara gitmek yerine, kamyonetinin kasasına doldurduğu domatesleri Bayrampaşa'da sokak sokak gezerek satyor. Dublacı her sokağa girdiğinde aracını bir kenara park ediyor ve "4 kilosu 10 lira" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışıyor. Domates satan Tarkan Dublacı, "Koronavirüsten dolayı işler biraz kötü. Pazarlar kurulduğu zaman kalabalık olmuyor. Toplanmıyorlar, millet evde kalıyor. Marketlerden de alışveriş yapamadıkları için biz de böyle bir karar aldık, arabaya malımızı atıp satıyoruz. Satış oluyor, koronavirüsten dolayı milletimiz çıkıyor, alışveriş yapıyor" dedi. 

Bir diğer satıcı Demir Korkmaz, "Satışlar hamdolsun iyi, koronavirüs nedeniyle millet pazara pek gitmiyor. Satışlarımız iyi. Genelde patatesi, soğanı, patlıcanı, biberi, salatayı getiriyoruz. Bugün tek domates var bende" diye konuştu

YAŞLILAR HASTALAR MEMNUNSokakta kamyonette satış yapılması ise alışverişe gidemeyen, yaşlı ve hastaları memnun etti. 66 yaşındaki Hayri Limaş, önlem olarak camın arkasında konuştu. Limaş, "İyi oluyor böyle, keşke bütün meyveler sebzeler geçse, bizler için yaşlılar için iyi olur. Biz memnun olur, alışveriş yapıyoruz" dedi. Kalp hastası Fatma Kınalı ise, "Böyle daha iyi, pazara çıkamıyoruz zaten. Rastladığımız zaman alıyoruz. Eskiye dönüş olsa çok iyi, biz pazara gidemiyoruz. Kalp hastasıyım, Pazar dik, yokuşlu" diye konuştu. Ayşe Kara, "Pazara çıkılmasa daha hoş bence. Pazar kalabalık, böyle uzaktan uzağa tek kişi olunca kendini koruyabiliyorsun. Ben pazara gitme taraftarı değilim. Ne kadar önlem alınsa da… Her şey gelse böyle daha rahat. Pazarda seçme şansın çok ama böyle de sağlık önemli kötü de olsa alayım diyorsun" dedi. 

HALDE FİYATLAR DÜŞTÜ Satıcılar sabah erken saatlerde İstanbul Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne giderek ürünleri kamyonetlerine yüklüyor. Pazarların tenhalaşmasıyla halde satışlar ve fiyatlar da düşüşte. Halciler Derneği (HALDER) İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, "Halde arzda bir düşüş yok ama talep düştü. Bugün dünyanın başında ciddi bir felaket var, inşallah dünya ve biz bunu en az kayıpla atlatırız. Birçok yerde pazar doğru düzgün kurdurulmuyor. Kurulan yerlerde de aralıklı tezgahlar olduğu için birçok yerde market dışındaki pazarlama kanallarının faaliyeti durmuş durumda. Bir iki kalemin dışında bütün ürünlerde fiyat düşüşü söz konusu. Bazı ürünlerde yüzde 50 fiyat düşüşü var, bazı ürünlerde yüzde 25. Ama hal çıkışı ürünlerde yüzde 40 düşüş söz konusu" dedi. Hal esnafı Fahrettin Keleş, "Satışlarımızda yüzde 50 bir gerileme var. Ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok. Üretim bölgelerinde büyük marketlerin stok yapmasından dolayı arz-talep dengesinde üretim bölgelerinde fiyat yükseldi. Ama Bayrampaşa olarak fiyatlarımız yüzde 50 aşağıya indi" şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR KARAR ALDIK, ARABAYA MALIMIZI ATIP SATIYORUZ"Pazarcılık yapan Tarkan Dublacı, pazara gitmek yerine, kamyonetinin kasasına doldurduğu domatesleri Bayrampaşa'da sokak sokak gezerek satyor. Dublacı her sokağa girdiğinde aracını bir kenara park ediyor ve "4 kilosu 10 lira" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışıyor.Domates satan Tarkan Dublacı, "Koronavirüsten dolayı işler biraz kötü. Pazarlar kurulduğu zaman kalabalık olmuyor. Toplanmıyorlar, millet evde kalıyor. Marketlerden de alışveriş yapamadıkları için biz de böyle bir karar aldık, arabaya malımızı atıp satıyoruz. Satış oluyor, koronavirüsten dolayı milletimiz çıkıyor, alışveriş yapıyor" dedi.Bir diğer satıcı Demir Korkmaz,  "Satışlar hamdolsun iyi, koronavirüs nedeniyle millet pazara pek gitmiyor. Satışlarımız iyi. Genelde patatesi, soğanı, patlıcanı, biberi, salatayı getiriyoruz. Bugün tek domates var bende" diye konuştuYAŞLILAR HASTALAR MEMNUNSokakta kamyonette satışı, alışverişe gidemeyen birçok kişiyi memnun etti. Hasan Gökçeli, "12 Eylül gibi oldu bu iş. Hastalıktan dolayı memnun değiliz" diye konuştu. 66 yaşındaki Hayri Limaş, önlem olarak pencerenin arkasında konuştu. Limaş, "İyi oluyor böyle, keşke bütün meyveler sebzeler geçse, bizler için yaşlılar için iyi olur. Biz memnun olur, alışveriş yapıyoruz" dedi.Kalp hastası Fatma Kınalı ise, "Böyle daha iyi, pazara çıkamıyoruz zaten. Rastladığımız zaman alıyoruz. Eskiye dönüş olsa çok iyi, biz pazara gidemiyoruz. Kalp hastasıyım, Pazar dik, yokuşlu" diye konuştu. Ayşe Kara, "Pazara çıkılmasa daha hoş bence. Pazar kalabalık, böyle uzaktan uzağa tek kişi olunca kendini koruyabiliyorsun. Ben pazara gitme taraftarı değilim. Ne kadar önlem alınsa da… her şey gelse böyle daha rahat. Pazarda seçme şansın çok ama böyle de sağlık önemli kötü de olsa alayım diyorsun" dedi.HALDE FİYATLAR DÜŞTÜSatıcılar sabah erken saatlerde İstanbul Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne giderek ürünleri kamyonetlerine yüklüyor. Pazarların tenhalaşmasıyla halde satışlar ve fiyatlarda düşüşte. Halciler Derneği (HALDER) İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, "Hlade arzda bir düşüş yok ama talep düştü. Bugün dünyanın başında ciddi bir felaket var, inşallah dünya ve biz bunu en az kayıpla atlatırız. Bir çok yerde pazar doğru düzgün kurdurulmuyor. Kurulan yerlerde de aralıklı tezgahlar olduğu için bir çok yerde market dışındaki pazarlama kanallarının faaliyeti durmuş durumda. Bir iki kalemin dışında bütün ürünlerde fiyat düşüşü söz konusu. Bazı ürünlerde yüzde 50 fiyat düşüşü var, bazı ürünlerde yüzde 25. Ama hal çıkışı ürünlerde yüzde 40 düşüş söz konusu" dedi.Hal esnafı Fahrettin Keleş, "Satışlarımızda yüzde 50 bir gerileme var. Ürünlerde her hangi bir sıkıntı yok. Üretim bölgelerinde büyük marketlerin stok yapmasından dolayı arz-talep dengesinde üretim bölgelerinde fiyat yükseldi. Ama Bayrampaşa olarak fiyatlarımız yüzde 50 aşağıya indi" şeklinde konuştu.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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