Evde Eğitim Gören Öğrencilere Karneleri Verildi

Kırşehir'de, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle bedensel ve hafif zihinsel engelli dünyaya gelen, dilindeki felç nedeniyle konuşma güçlüğü çeken 9 yaşındaki Osman Derinyol'a karnesini Kırşehir Valisi İbrahim Akın verdi.

Osman ve ailesi, Vali Akın'ı Yenice Mahallesi'ndeki evlerinin girişinde karşıladı. Vali Akın ve anne Seval Derinyol, Osman'ı kollarından tutarak sınıf haline getirilen ve kapısında "3-A sınıfı" yazan odasına götürdü.

Osman ile sohbet ederek bazı yazıları okutan Vali Akın, evde eğitim hizmeti ile ilgili gönüllü öğretmen Senem Ercan'dan, Seval Derinyol'dan da Osman'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Evde eğitimle konuşmaya başlayan Osman'daki gelişimin çok önemli olduğunu ifade eden Akın, gönüllü öğretmen Ercan'ı da sabrı, gayreti ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Senem Ercan, evde eğitimin yanı sıra Osman'ın sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurarak, özel eğitim hizmeti de vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Vali Akın'ın ziyaretinden dolayı heyecanlanan Osman Derinyol'un mutluluğu yüzüne yansıdı.

Karnesini Osman Derinyol'a veren Vali Akın, öğrencinin derslerinin de çok iyi olmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.

Osman'ın babası Ahmet Derinyol da karnesini vermek için evlerine kadar gelen Vali Akın'a teşekkür etti.

Vali Akın'a İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.

Kaynak: AA