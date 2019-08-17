Ev yangını hasara neden oldu

17.08.2019 14:03

Çanakkale'de bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Cevatpaşa Mahallesi Yüksek Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın diğer katlarındaki vatandaşları merdiven yardımıyla tahliye eden ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Söz konusu evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA