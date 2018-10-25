Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Mardin'de itfaiye ekipleri, etkili olan sağanak yağışın ardından sular altında işyeri ve evlerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Mardin'de sabah saatlerinde başlayan yağmuruun, akşam saatlerinde sağanağa dönüşmesinin ardından kentte su baskınları meydana geldi. Yaklaşık 45 dakika süren sağanak sağış sonrası onlarca iş yeri, ev ve araç sular altında kaldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 70 kişilik ekiple su baskını yaşanan alanlara müdahale etti. İtfaiye erleri ile Artuklu, Midyat, Derik, Kızıltepe ilçelerinde su baskınların mağdur olan vatandaşların imdadına koşarken şu ana kadar yaklaşık 60 olaya müdahale edildiği öğrenildi. Gökçe Mahallesi'nde de çok sayıda evi su bastığı öğrenilirken, Kabala, Yeniyol, ve Ravza Caddesi'nde itfaiye erleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde yükselen su seviyesi bazı araçların sular içinde kalmasına neden oldu. Öte yandan yağış ve toprak kayması nedeniyle geçici olarak kapanan Midyat Mardin yolu yeniden trafiğe açıldı. İtfaiye erleri birçok ev tahliyesinde 1 metreyi geçen suların içinde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

(Beril Solmuşgül/İHA)