Ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'ta ev sahibi Sebahat Türk'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

16.10.2019 08:15
Ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'ta ev sahibi Sebahat Türk'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.


Kaleyazısı Mahallesi Koca Sokak'ta akşam aynı apartmanda yaşayan ev sahibi Sebahat Türk'ü (90) evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının tutuklanmasının ardından Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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