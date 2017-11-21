EUS tercihleri nasıl yapılıyor? Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı tercih kılavuzu. EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) tercihleri başladı. Adaylar EUS tercihlerinin nasıl yapılacağını oldukça merak ediyorlar. İşte EUS tercihlerine ilişkin detaylar...

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Eczacılıkta Uzmanlık yerleştirmeleri için tercihler alınmaya başlandı. Tercih için bekleyişte olan adaylar merakla "Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır?" ve "EUS tercih kılavuzu" sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. Peki Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır?

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından alınacak olan 2017-EUS tercihleri, 20 Kasım 2017 tarihinde (bugün) alınmaya başlanacak ve 24 Kasım 2017 tarihine kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacak ve ardından tercih sonuçları ve yerleştirme işlemleri için bekleyişe geçecek.



Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- EUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.



6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2. maddesinin A) bendi gereği, Türk vatandaşı olanlar tercih yapabileceklerdir.



YÖKDİL veya TÖMER yabancı dil sınav sonucunu kullanmak isteyen adayların, bu bilgilerinin ilgili kurumlardan (EUS'a başvurduğu TC Kimlik Numarası ile) ÖSYM'ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.