Euroleague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Play-off sevinci

İkinci devrenin en iyi iki takımı: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı ve Vasilije Micic büyülüyor-Fenerbahçe Beko: 17'nci sıradan Play-off'a-Jan Vesely'nin liderliği dikkat çekiyor-Igor Kokoskov'un gizli kozu: Dyshawn Pierre-Kalan iki haftada tek hedef saha...

-İkinci devrenin en iyi iki takımı: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko

-Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı ve Vasilije Micic büyülüyor

-Fenerbahçe Beko: 17'nci sıradan Play-off'a-Jan Vesely'nin liderliği dikkat çekiyor-Igor Kokoskov'un gizli kozu: Dyshawn Pierre-Kalan iki haftada tek hedef saha avantajı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, -

Turkish Airlines Euroleague'de 32'nci hafta dün oynanan mücadeleler ile başlarken Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, oynadıkları maçları kazanarak bitime 2 hafta kala adlarını son 8 takım arasına yazdırdı ve play-off oynamayı garantiledi.Turkish Airlines Euroleague'de 32'nci hafta dün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Günün ilk mücadelelerinden biri olan karşılaşmada Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i 25 sayı farkla 108-83 mağlup ederek 21'inci galibiyetini aldı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı garantiledi. Fenerbahçe Beko ise günün son maçında deplasmanda Bayern Münih karşısına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi, sarı-lacivertli ekip 3'ncü periyottaki etkili oyunuyla 77-68 kazandı ve 20'nci galibiyetini alarak Play-off'a adını yazdırdı.İKİNCİ DEVRENİN EN İYİ İKİ TAKIMI: ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKOEuroleague'de bitime iki hafta kala Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, organizasyonun 2'nci devresinde yakaladıkları çıkışla dikkat çekti. İki temsilcimiz de ligin 2'nci yarısında oynadıkları 15 maçta 13 galibiyet alarak sadece 2 mağlubiyet yaşadı ve performansları ile bu alanda zirvede yer aldı.ANADOLU EFES'TE SERTAÇ ŞANLI VE VASILIJE MICIC BÜYÜLÜYORBu sezona istediği gibi başlayamayan ve ligin ilk yarısında 9 mağlubiyet alan Anadolu Efes'in 2'nci devredeki çıkışında iki isim dikkat çekiyor. Bryant Dunston ve Tibor Pleiss'ın sakatlıklarında pota altında Ergin Ataman'ın şans verdiği Sertaç Şanlı bu şansı iyi değerlendirerek takımına önemli katkı sağlamış durumda. Milli oyuncu, son 13 maçta yakaladığı 11.0 sayı, 2.9 ribaund ve 11.2 verimlilik puanı istatistikleriyle koç Ataman'ın yüzünü güldürdü.Sezona iyi başlamayan ve performansını yükselterek takımına büyük katkı sağlayan bir diğer isim ise Sırp oyun kurucu Vasilije Micic. 27 yaşındaki oyuncu, ligin 2'nci yarısında yakaladığı 18.4 sayı, 5.2 asist ve 21.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla organizasyonun en dikkat çekici oyun kurucularından biri olmayı başardı. Sırp oyuncunun bu performansı ile adı, normal sezonun en değerli oyuncusu ödülü ile de anılıyor.FENERBAHÇE BEKO: 17'NCİ SIRADAN PLAY-OFF'ASezona kadrosunda ciddi bir revizyona giderek başlayan ve Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Sırp antrenör Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Beko'da işler istenildiği gibi başlamamıştı. Euroleague'de 15 hafta sonunda aldığı 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 17'nci sırada kendine yer bulan sarı-lacivertli ekip, kadrosuna Marko Guduric'i katarak 16'nci hafta itibariyle büyük bir çıkışa başladı. Bu dönemde oynadığı 17 maçta 15 galibiyet alarak çok önemli bir başarıyla imza atan Fenerbahçe Beko, 32'nci hafta sonunda play-off vizesi aldı ve 33'üncü haftaya 5'inci sırada girmeyi başardı.JAN VESELY'NİN LİDERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYORSarı-lacivertli ekipte yakalanan büyük çıkışta en dikkat çekici performansa sahip olan isim ise kuşkusuz Jan Vesely. Marko Guduric eklemesi ile topu yönlendirebilen bir isim daha kadroya katan ve Kyle O'Quinn'in transferi ile de takımın enerjisini ciddi anlamda yükselten Fenerbahçe Beko'da ise Çek pivot, takımın liderliğine soyunarak hem performansını ciddi anlamda yükseltti hem de yakalanan serinin en önemli isimlerinden biri oldu. Son 17 maçta alınan 15 galibiyette 15.6 sayı - 5.3 ribaund ve 22.3 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Jan Vesely, Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülü için Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic ile birlikte en büyük favori olarak gösteriliyor.IGOR KOKOSKOV'UN GİZLİ KOZU: DYSHAWN PIERREFenerbahçe Beko'da takımın liderleri olarak Jan Vesely, Nando de Colo ve Marko Guduric dikkat çekse de kenardan gelerek takıma ciddi bir enerji katan ve mücadele gücüyle sarı-lacivertli taraftarların büyük takdirini kazanan bir diğer isim ise Amerikalı forvet Dyshawn Pierre. Bu sezon Euroleague'de oynanan 32 maçın hiçbirisini kaçırmayan ve sadece 5 karşılaşmaya ilk 5'te başlayan 27 yaşındaki oyuncu, 9.4 sayı, 3.4 ribaund, 2.0 asist ortalamaları ile 12.3 verimlilik puanı yakaladı ve ilk kez boy gösterdiği Euroleague'de adından söz ettirmeye başladı.KALAN İKİ HAFTADA TEK HEDEF SAHA AVANTAJI

Öte yandan Euroleague'de bitime iki hafta kala play-off oynamayı garantileyen iki temsilcimizin hedefi de bitmiş değil. 3'üncü sırada yer alan Anadolu Efes ve 5'inci sırada yer alan Fenerbahçe Beko, kalan iki haftada ilk 4 içerisinde yer alıp play-off'a saha avantajıyla girmek istiyor. Anadolu Efes, yarın deplasmanda oynayacağı TD Systems Baskonia mücadelesini kazanması halinde saha avantajını almayı garantileyecek. Fenerbahçe Beko ise son iki haftada iç sahada iki İspanyol ekibi, Barcelona ve Real Madrid'i ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, kalan iki maçını kazanıp üstündeki rakiplerinin maç kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe ile 4'üncü sıradaki Armani Exchange Milan, sezonu aynı sayıda galibiyet-mağlubiyette bitirirse genel averajı en iyi olan takım, üst sırada normal sezonu tamamlayacak. 32'nci hafta itibariyle İtalyan ekibi +98, Fenerbahçe Beko ise +17 averaja sahip durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı