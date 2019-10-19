Euroleague'de 3'üncü hafta sona erdi
Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.
Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.
Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla birlikte 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon 19 sayıyla oynarken Peters ve Micic de 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.Euroleague'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde: Olimpiakos – Zenit St. Petersburg: 68-77
Barcelona – ALBA Berlin: 103-84