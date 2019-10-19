Euroleague'de 3'üncü hafta sona erdi

Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.

19.10.2019 00:11
Euroleague'de 3'üncü hafta sona erdi

Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta bugün oynanan üç karşılaşma ile tamamlandı.

Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla birlikte 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon 19 sayıyla oynarken Peters ve Micic de 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Euroleague'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde: Olimpiakos – Zenit St. Petersburg: 68-77

Barcelona – ALBA Berlin: 103-84


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.