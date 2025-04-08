EURO KAÇ TL 8 NİSAN SALI: Bugün dolar kaç TL, yükseldi mi? MERKEZ BANKASI ANLIK DÖVİZ KURLARI 2025!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 8 Nisan 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:14 itibariyla yüzde 0,01 artarak 37,9939'dan işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL 8 NİSAN SALI

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,72 artış göstererek 41,7240'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL 8 NİSAN SALI

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,65 artarak 48,6094'ten satılıyor.