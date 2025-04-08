Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi

Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den aynı sertlikte yanıt
Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

2 gün kala aileye alçak tehdit: Size cehennemi yaşatacağız
Psikolojik sorunları olan şahıs kendini astı

İnfial yaratan görüntü! En üst katın balkonunda kendini astı

EURO KAÇ TL 8 NİSAN SALI: Bugün dolar kaç TL, yükseldi mi? MERKEZ BANKASI ANLIK DÖVİZ KURLARI 2025!

EURO KAÇ TL 8 NİSAN SALI: Bugün dolar kaç TL, yükseldi mi? MERKEZ BANKASI ANLIK DÖVİZ KURLARI 2025!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar ne kadar? İşte, 8 Nisan 2025 Salı canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 8 Nisan 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:14 itibariyla yüzde 0,01 artarak 37,9939'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL 8 NİSAN SALI: Bugün dolar kaç TL, yükseldi mi? MERKEZ BANKASI ANLIK DÖVİZ KURLARI 2025!DOLAR KAÇ TL 8 NİSAN SALI

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,72 artış göstererek 41,7240'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL 8 NİSAN SALI: Bugün dolar kaç TL, yükseldi mi? MERKEZ BANKASI ANLIK DÖVİZ KURLARI 2025!EURO KAÇ TL 8 NİSAN SALI

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,65 artarak 48,6094'ten satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.