Etmediği küfür kalmadı! Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı

Fransa Ligue 1'de Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, Brest'e sahasında 2-0 kaybetti. Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Brest, 90+5'te Steve Mounie'nin penaltı golüyle 3 puanı aldı.

BURAK ÇOK ÖFKELİ

Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 76. dakikada oyundan alındı. Hatem Ben Arfa'ya yerini bırakan golcü oyuncu, bu karar sonrası çılgına döndü.

TRİBÜNLERE DOĞRU HAREKET

Burak, tribünlere doğru el kol hareketleri yaptı. Hayli sinirli olduğu fark edilen Burak'ın Türkçe küfürleri çok net görüldü.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Burak Yılmaz değişiklik sonrası kulübeye yönelmek yerine direk soyunma odasına gitti. Formasını çıkaran Burak'ın bu tepkisinin Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'e olduğu iddia edildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fransız taraftarlar sosyal medyada Burak'ın hareketlerine tepki gösterdi. Lille kulübünün hocasından yaşananlar sonrası hemen açıklama geldi.

"BU KONUYU KONUŞACAĞIZ"

Teknik Direktör Gourvennec yaptığı açıklamada, "Bu konuyu sakin kafayla tartışacağız. Asla acele tepki vermemek gerekiyor. Burak'ın yaşadığı şey bir Hayal kırıklığ. Kendisi çok karakterli biri. Bir noktada onu neredeyse ortadan kaldırıyorduk ama ona güvendik. Bu akşam hüsrana uğradı. Yunuslarla veya kuzularla rekabet etmiyoruz, çok karakterli oyuncularımız var. Burak, tüm kariyeri boyunca böyleydi. Bu meseleyi konuşacağız. Daha ne istiyorsunuz? Her zaman yaptığımız gibi konuşacağız. Size fikriniz sorulmayacak" ifadelerini kullandı.

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