Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
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Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Eti Maden ve Gazi Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Eti Maden ve Gazi Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde, üniversite iş birlikleri sayesinde atık yönetimi, çevre ve borda uç ürüne gitmeyle ilgili vizyonlarını tanıttıklarını ifade etti.

Eti Maden'in üretim, lojistik, pazarlama ve satışı birlikte yürüttüğüne dikkati çeken Keleşer, "Türkiye ekonomisine yılda 1 milyar dolara yakın girdi sağlıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerin yüzde 98'inden fazlası ihracat. Bu kapsamda 100 ülkeye, 380 destinasyona ve 10 binden fazla müşteriye ürün gönderiyoruz. Yaklaşık 2 milyondan fazla ürünün sirkülasyonunu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keleşer, Türkiye'de temiz madencilik için tüm standartların sağlandığını ve madencilik konusundaki olumsuz algıyı değiştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Madencilikte üretim kadar atık yönetiminin de önemli olduğunu vurgulayan Keleşer, "Bizim atıklarımız değerli atıklar. Bor üretimindeki atıklardan lityum elde etmeye başladık. Bu sene üretimi 600 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede kalitemizi, satışımızı ve insan kaynağımızı sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Burada üniversiteler en büyük paydaşımız." değerlendirmesinde bulundu.

Keleşer, üniversitelerden destek almak istediklerini belirterek, "Eti Maden'in tüm imkanlarını Gazi Üniversitesine açmaya ve kurumumuza fayda sağlayacak her türlü projeye maddi manevi destek vermeye hazırız. Beraber yapılacak çok güzel projelerimiz var." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da Eti Maden'in üniversitelerle iş birliğini artırma talebinin çok önemli olduğuna işaret ederek, bu iş birliğinin Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Eti Maden'in Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çeken Yıldız, "Biz de Gazi Üniversitesi olarak katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda sizlere de destek olmak isteriz. Madenlerdeki atık maddelerin dönüştürülmesiyle ilgili de projeler yaparak sizlerin karşısına çıkmak isteriz. Umarım birlikte güzel çalışmalara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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