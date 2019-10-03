ESYSK ile Medical Park Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu protokolü

03.10.2019 14:57

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü (ESYSK) ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında 'Sağlık Hizmetleri Sponsorluk Sözleşmesi' imzalandı.



ESYSK Kadın Hentbol Takımı ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında, tüm sağlık hizmetlerini kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında hastanede imza töreni düzenlendi. Törene ESYSK Kulüp Başkanı ve antrenörü İsmail Bayraktar, hentbol takımının oyuncuları, Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten katılarak protokol imzalandı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan ESYSK Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getirerek "Medical Park Hastanesi bizim için çok önemli. Onlar bugüne kadar bize inandılar, hep yanımızda oldular. Şahsım ve kulübüm adına başta hastanenin genel müdürü Mahmut Bey olmak üzere, MLP Care Kurumsal Sponsorluklar ve Destek Müdürü Özgül Toprak'a ve Medical Park ailesine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah, onlarla beraber daha birçok projeye imza atacağız. Çünkü biz Elazığ'ı çok seviyoruz. Öncelikle Elazığ'ın çocuklarının bir yerlere gelmesini, spor kulüplerinin de kendi öz evlatlarıyla mücadele etmesini ve başarılar kazanmasını canı gönülden diliyorum" dedi.



Geniş kapsamlı bir sağlık sözleşmesi imzaladıklarını ve kulübe tüm Türkiye'de destek sunacaklarını belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ise, "Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'na sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çeyrek asır önce 'Herkes için sağlık' mottosuyla çıktığımız yolda, toplum sağlığına destek verme sorumluluğumuz bizi sporla buluşturdu. Medical Park olarak futboldan tenise, basketboldan voleybola uzanan geniş bir yelpazede spora destek veriyoruz. Kentimizin güzide bir spor kulübü olan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'na da sağlık alanında sponsor olarak destek verdiğimiz için gururluyuz. Profesyonel ve amatör sporcularımıza, Medical Park'ın gücünü hissettirecek şekilde tüm Türkiye'de destek vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA