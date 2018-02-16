Estaş'tan Oryantasyon Eğitimi

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ESTAŞ oryantasyon programının ardından istihdam edilecek işçilere eğitim verdi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan ESTAŞ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin 2018 yılında yapılacak olan istihdam seferberliği kapsamındaki kursiyer eğitimi için bir araya geldiklerini hatırlatarak geçen yılda 130 personeli böyle bir eğitim sonrası istihdam ettiklerini söyledi.

2017 yılında mevcut tezgahlarının yanına ilave yeni yatırımlar yaparak ve mevcut tezgahları 3 vardiya çalıştırarak toplamda 240 personeli 2017 yılında ESTAŞ'ta işe başlattıklarını ifade eden Timuçin, "Geçen yıl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut arsamızın yanındaki arsayı Valimiz Davut Gül'den talep ettik. Bu arsaya da yeni bir fabrika kurduk, üretim hatlarımızı hazırlıyoruz. Buraya eğitime gelen yeni personellerimizi de yeni fabrikamızda çalıştıracağız." dedi.

İş-Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat ise kursiyerlerin yaklaşık 5.5 ay sürecek olan eğitimlerinin başarıyla gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Eğitimlerin tamamlanmasıyla işçiler dünyaca ünlü çok sayıda firma için eksantrik mili üreten ve 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan ESTAŞ'ta çalışmaya başlayacak. - SİVAS