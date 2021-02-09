Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedir? Kurdeşen (Ürtiker) hastalığı nedir, neden olur? Ürtiker belirtileri ve tedavisi nedir?

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından hastalığının ürtiker olduğunu açıkladı. Peki, Ürtiker (Kurdeşen) hastalığı nedir? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedir? Kurdeşen (Ürtiker) hastalığı nedir, neden olur? Ürtiker belirtileri ve tedavisi nedir?

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından hastalığının ürtiker olduğunu açıkladı. Peki, Ürtiker (Kurdeşen) hastalığı nedir? Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedir? Kurdeşen (Ürtiker) hastalığı nedir, neden olur? Ürtiker belirtileri ve tedavisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından hastalığının ürtiker olduğunu açıkladı. Bacağının fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım." dedi. "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı.

KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDİR?

Kurdeşen ya da tıbbi adıyla ürtiker ciltte aniden ortaya çıkan ve ortası soluk kırmızı döküntülere sebep olan bir rahatsızlıktır. Halk arasında kurdeşen dökmek olarak tabir edilen hastalık vücutta genellikle belirli bir bölgede ortaya çıkar. Fakat bazen tüm vücudu kaplayan döküntüler de bulunabilir. Döküntülerin boyutları birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişebilir ve birleşerek daha büyük çaplı döküntüler oluşturabilir.

KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDEN OLUR?

Kurdeşen, vücut içinden ya da dışarıdan gelebilecek çeşitli uyaranlarla tetiklenmektedir. Bu uyaranların bir kısmı alerjik mekanizmalar yoluyla, bazıları iltihabi enfeksiyonlar sırasında veya sonrasında, diğerleri ise soğuk, sıcak, basınç ve efor gibi fiziksel etkiler yoluyla kurdeşeni tetikler. Bununla birlikte, çoğu durumda tetikleyici faktör bulunamamaktadır. Fakat tetikleyicilerden bağımsız olarak vücutta kurdeşene yol açan mekanizmalar her hastada büyük ölçüde aynıdır:

Vücudun çeşitli nedenlerle tetiklenmesi sonucunda bağışıklık sisteminin savunma hücrelerinden biri olan mast hücrelerinden histamin ve PAF (trombosit aktive edici faktör) olarak adlandırılan haberci ajanlar salınır.

Salınan bu haberci ajanlar ciltte bulunan kan damarlarında genişlemeye yol aça ve damarları plazma adı verilen kan sıvısı için geçirgen hale getirir.

Sonuç olarak kan plazması damar dışına çıkarak deriye yayılır, bölgesel olarak birikir ve kurdeşen adı verilen döküntülere sebebiyet verir.

KURDEŞEN (ÜRTİKER) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ürtiker geliştiğinde her hastada karakteristik bazı belirtiler ortaya çıkar:

Ciltte etrafı kızarık şişkinlikler belirir. Bunlar milimetrik küçük alanlar şeklinde olabileceği gibi daha büyük boyutlarda da olabilir.

Şişen cilt alanlarında kaşıntı ve yanma hissi ortaya çıkar.

Lezyonlar en fazla 24 saat içerisinde herhangi bir iz veya hasar bırakmadan kaybolur. Fakat bu daha sonraki zamanlarda tekrar etmeyeceği anlamına gelmez.

KURDEŞEN (ÜRTİKER) TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kurdeşen tedavisi öncelikle olası tetikleyicileri bulmak ve mümkün olduğunca bunlardan kaçınmak şeklinde ele alınır. Hastanın yediği bir besin ürtikere neden oluyorsa, bu besinin hasta tarafından tüketilmesi yasaklanır. Eğer ürtiker bir ilaç nedeniyle ortaya çıkmışsa, ilgili ilaç doktor tarafından kesilir ve uygun farklı preparatlarla değiştirilir. Arı, yaban arısı, eşek arısı gibi böcek sokması sonucu ürtiker ortaya çıkmışsa ilgili zehre yönelik spesifik immünoterapi tedavisi gerekebilir.