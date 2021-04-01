Esnaflara kristal pet bardak dağıtımı gerçekleştirildi
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Esnaflara kristal pet bardak dağıtımı gerçekleştirildi

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Esnaflara kristal pet bardak dağıtımı gerçekleştirildi

Çameli Belediyesi korona virüs ile mücadelede esnaflara riski azaltmak adına kristal pet bardak dağıttı.

Çameli Belediyesi korona virüs ile mücadelede esnaflara riski azaltmak adına kristal pet bardak dağıttı.

Bütün dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüsün ülkemiz sınırları içinde görülmesinden itibaren ortak yaşam alanların ilaçlanmasından işyeri ve esnafın denetlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarını sürdürüldü. Çameli Belediyesi yeme içme sektöründe faaliyet gösteren pastane, lokanta, çay ocağı ve kahvehane, oteller ve restoranlara tek kullanımlık kristal bardak desteğinde bulundu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, riski azaltmak adına esnafa dağıttıklarını belirterek, "Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bu salgın sırasında yaşananlar günlük ekonomide esnafın ne kadar önemli ve kritik bir yer tuttuğunu bir kez daha göstermiştir. Karton veya kristal bardak bizim kültürümüzde yok. Çay normalde bardakta içilir ama Türkiye'nin sağlık alanında verdiği mücadelenin bir devamı olarak bizler de bu süreçte korona virüs ile ilişkili risklerin azaltılmasına yardımcı olmak adına, yeme içme sektöründeki esnaflarımız için tek kullanımlık kristal plastik bardak desteği sağlıyoruz. Esnaflarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Esnaflara kristal pet bardak dağıtımı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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