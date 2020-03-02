Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden Mehmetçiğe destek

02.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:36

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajı yayımladı.

Akan, mesajında, harekatın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatıldığını belirtti.

"Ahi Evranın torunları olarak, her zaman canımızla, malımızla devletimizin yanındayız" diyen Akan, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir tehdide boyun eğmeden terörü ve arkasındaki güçleri bu topraklardan temizleyecek, milletimize karşı yapılan her türlü hesap ve plan başarısız olacaktır. Asırlar boyu bu topraklarda yaşayan milletimizi parçalamaya ve vatanımızı bölmeye, ne eli kanlı terör örgütlerinin ne de arkalarındaki şer odaklarının güçleri hiçbir zaman yetmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman Mehmetçiklerimize Bahar Kalkanı Harekatı'nda başarılar diler, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun."

Kaynak: AA