Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı
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Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, halka yerel esnaftan alış veriş yap çağrısında bulundu.

Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı

KIRŞEHİR - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, halka yerel esnaftan alış veriş yap çağrısında bulundu.

Pandemi döneminden olumsuz etkilenen ve zincir marketlerin haksız rekabeti karşısında çaresiz kaldığı ileri sürülen yerel esnaf için "Esnafına Sahip Çık Kırşehir" kampanyası başlatıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından başlatılan kampanya ile vatandaşların küçük esnafa destek olması ve alışverişini küçük esnaftan yapması için çağrıda bulunuluyor.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hazırladığı kliplerle daha fazla vatandaşa ulaşarak alışveriş davetini her fırsatta yineliyor.

Pandemi döneminde çoğu iş yerinin kapalı kalması veya müşteri kabul edemeyerek ekonomik anlamda sekteye uğramasının tüm şehri etkileyeceğini belirten Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "Pandemi koşulları altında ekonomik olarak en büyük darbeyi esnaflarımız aldı. Bazı esnaflarımız iş yerini açamadı. Çoğu esnafımız iş yerini açsa da müşteri kabul edemedi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde vatandaşlarımızı yerel esnafa desteğe davet ediyorum. Esnafımıza en büyük desteğimiz alışverişlerimizi zincir marketler yerine onlardan yapmamız olacaktır. Özellikle alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan ayında evimizin ihtiyaçlarını yerel esnaftan giderelim." Diye konuştu.

Küçük esnafın daima halkın da yanında olduğunu aktaran birlik başkanı Öztürk, "Küçük esnaf, maddi sıkıntınız olduğunda size destek çıkar, veresiye verir. Düğününüze, cenazenize küçük esnaf gelir. Yeri geldiğinde anahtarınıza, eşyalarınıza hatta çocuğunuza bile gözü gibi bakar. Onlar bugüne kadar bize destek oldular, şimdi esnafımıza desteğimizi hissettirme zamanıdır"dedi.

Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı
Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı
Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı
Esnaf Odalarından halka, yerel işletmelerden alışveriş yap çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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