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Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak

Milli eskrimciler, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele verecek.

20.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:18
Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak

Milli eskrimciler, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele verecek.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın , Rusya'ya bağlı özerk bölge Tataristan'ın Kazan ve Polonya'nın kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda, 5 milli eskrimci yer alacak.

Kahire'de erkekler flörede Martino Minuto, Kazan'da kadınlar flörede İrem Karamete, Varşova'da ise erkekler kılıçta Enver Yıldırım, Deniz Berkay ve Çağlayan Nehir Fırat Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA
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