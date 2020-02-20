Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak

20.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:18

Milli eskrimciler, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Kahire, Rusya'ya bağlı özerk bölge Tataristan'ın Kazan ve Polonya'nın Varşova kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda, 5 milli eskrimci yer alacak.

Kahire'de erkekler flörede Martino Minuto, Kazan'da kadınlar flörede İrem Karamete, Varşova'da ise erkekler kılıçta Enver Yıldırım, Deniz Berkay ve Çağlayan Nehir Fırat Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA