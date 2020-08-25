Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR
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Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, "95'i TFF'de, 25'i FIFA'da olmak üzere toplam 120 futbolcu dosyamız var. Bunların 6-7'sinde puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi. Bu dosyalarının tamamının çözülmesi için 6,5 milyon avroya ihtiyaç var." dedi.

25.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:03

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, "95'i TFF'de, 25'i FIFA'da olmak üzere toplam 120 futbolcu dosyamız var. Bunların 6-7'sinde puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi. Bu dosyalarının tamamının çözülmesi için 6,5 milyon avroya ihtiyaç var." dedi.

Akgören, Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım 2019'da görev geldiklerinden bu yana 9 aylık süreci geride bıraktıklarını hatırlatarak, göreve geldiklerinde kulübün adeta içler acısı halde olduğunu dile getirdi.

Yaptıkları plan dahilinde kulübün sorunlarını çözmeye başladıklarını anlatan Akgören, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor 9 aylık sürede olması gerektiği gibi kendine yetebilen, dışarıdan desteklere muhtacı olmayan, kendi döngüsünü yakaladı. Ciddi tasarruflar yaptık. Yarım sezonda kulübümüze sağladığımız tasarruf 10 milyon liranın üzerindedir. Kısa dönemde sportif başarı sözü vererek gelmedik. Eskişehirspor'un borcunu kısa vadede döndürülebilir hale getirmek istiyoruz. Uzun vadede de kulübün borçsuz, hacizsiz, temliksiz bir kulüp olması hayalini kuruyoruz ve bunların temellerini atıyoruz. Bu yükün altından kalkmamız için herkesin desteğine ihtiyacımız var."

"Altyapıya büyük önem veriyoruz"

Akgören, ortada halen kalkmayan bir enkazın olduğunu dile getirerek "Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın Eskişehirspor'a olan ilgisinden yönetim olarak mutluyuz. Kısa süre sonra Esstore'yi başka bir isim altında hayata geçiriyoruz. Eskişehirspor dergisi yönetim kurulumuz kontrolünde ve bünyesinde en kısa sürede hayata geçirilecek. Altyapımızı ciddi şekilde ele alıyoruz. A Takımımıza 2 yıldan bu yana yaklaşık 30 futbolcu verdi. Altyapıya büyük önem veriyoruz. Buranın ismini 'fabrika' koyduk. Burayı bir fabrika mantığıyla çalıştırarak, ileride mevcut olan antrenman tesisimizin tamamını altyapıya verme planlarını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi"

Kulüp lisansı çalışmasının 12 farklı kriterden oluşan bir bütün olduğunu anımsatan Akgören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 3 aydır yoğun çalışmalar yaparak, 10 kriteri yerine getirip Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) onay aldık. Diğer kriterlerden onay almamız maalesef ki mümkün görünmüyor. 95'i TFF'de, 25'i FIFA'da olmak üzere toplam 120 futbolcu dosyamız var. Bunların 6-7'sinde puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi. Bu dosyalarının tamamının çözülmesi için 6,5 milyon avroya ihtiyaç var. Eskişehirspor'un kurtulmasının birinci temeli FIFA dosyalarının halledilmesinden geçiyor. Bizim için kapanmış her dosya şampiyonluk kadar değerli. Birinci hedefimiz şampiyonluk değil, korkulu rüyalardan kurtulmak. TFF'de 95 sıkıntılı dosyamız var. Bu dosyalar hallolup, bu adamların mağduriyeti giderilmeden şampiyonluk hayali satamayız. Biz gerçekleri söyleyeceğiz. Biz, 27 ay daha buradayız."

Akgören, siyah-kırmızılı takımın 2020-2021 sezonu için 25 milyon liralık bütçeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyalara çözüm arıyor- ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

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