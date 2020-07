ESKİŞEHİR Üç üniversiteli şehirde 'tercihim Eskişehir' platformu kuruldu Üç üniversiteli şehirde 'tercihim Eskişehir' platformu kurulduANADOLU Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de rektörler ve Eskişehir Valiliği bir araya gelerek 'Tercihim Eskişehir' adıyla online platform kurdu.

ANADOLU Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de rektörler ve Eskişehir Valiliği bir araya gelerek 'Tercihim Eskişehir' adıyla online platform kurdu. Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir'in güven içerisinde eğitim alınacak bir şehir olduğunu ifade ederek, 'Şehrimizi tercih edecek öğrencilerin en donanımlı şekilde mezun olacaklarının ve iş hayatına atılırken bu farkı belirgin şekilde hissedeceklerinin bilinmesini isterim' dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Osmangazi ve Teknik üniversitesi rektörleri Eskişehir Valiliği'nin desteğiyle bir araya gelerek internet tabanca bir platform kurdu. Tercihim Eskişehir isimli oluşumla birlikte tercih yapacak öğrencilere kent yaşamının yanı sıra eğitim programlarının yer aldığı internet sitesi hazırlandı. Platformun tanıtımı Anadolu Üniversitesi Konukevi'nde yapıldı. Tanıtıma Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Osmangazi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir'in bir öğrenci kenti olduğunu ifade ederek, ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını güven içerisinde okutabileceğini söyledi. Eskişehir'deki eğitim kalitesinin de çok yüksek olduğunu belirten Vali Ayyıldız, 'Aileler, çocuklarının güven içinde okuyacağı, akademik, sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirebileceği bir şehir ve kaliteli bir üniversite araştırmaya başladı. Bu noktada Eskişehir'in üç güzide üniversitesini gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Gerek eğitim kalitesi gerek sosyal ve kültürel imkanları gerekse de emniyet ve asayiş noktasında Eskişehir'in kendini ispatlamış bir şehir olduğuna kuşku yoktur. Şehrimizi tercih edecek öğrencilerin en donanımlı şekilde mezun olacaklarının ve iş hayatına atılırken bu farkı belirgin şekilde hissedeceklerinin bilinmesini isterim. Bu noktada çevrim içi söyleşiler yoluyla şehrimiz üniversitelerini tercih etmeyi düşünen öğrencilerimize ve ailelerine, bu platformun iyi bir rehberlik yapacağına, burada öğrencilerimizin ve ailelerinin kafalarına takılan hemen her konuya cevap bulacaklarına yürekten inanıyorum' dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal de Eskişehir'in huzur, barış ve eğitim kenti olduğunu söyledi. Öğrencilerin istedikleri her bölümün Eskişehir'deki 3 üniversitede yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Erdal, 'Günümüzde gençlerimize baktığımızda, sadece kaliteli eğitim değil, aynı zamanda bu kaliteli eğitimi alacağı mekanlara, şehirlere ve yerleşkelere de önem veriyorlar. Bu bağlamda değerli rektör hocalarımızın destekleri ile başlattığımız bu projede, her ne okumak istiyorsan, tıp fakültesinden mühendislik fakültesine, hukuk fakültesinden işletme, iktisat, iletişim fakültesine kadar Eskişehir'de var olduğunu, Eskişehir gibi bir huzur, barış ve eğitim şehrinde beraberinde kaliteli bir eğitim de alabileceklerini bütün Türkiye ve adaylarımıza duyurmak istiyorum. Bu platformun temel amacı da bu. Tanıtım filminde de gördük ve heyecanlandık. Çünkü böyle bir girişim hakikatten Eskişehir'imizde ilk defa yapılan bir şey ve bu üç üniversitemizin sinerjisi, ilişkileri ve birlikte çalışmaları ile çok kısa bir sürede hayata geçti. Yapılan platformda öğrencilerimiz; tam bilgiye erişecekler. Eskişehir'deki üniversitelerimiz tarafından öğrencilerimize açılan toplam 163 tane programımız var. Ön lisans ve lisans programı bunlar. Dolayısıyla her bir programında tanıtımı yer alacak. Oturdukları yerden hem şehri tanıyacaklar hem de şehirde yaşama, okuma imkanlarını görecekler. Bir taraftan da okumak istedikleri bölümün muhatapları ile doğrudan canlı iletişim ile bilgi alacaklar' diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise kentin ulaşım ve barınma olanakları, eğitim ile kültürel etkinlikler açısından zengin olduğunu ifade ederek, 'Eskişehir'in üç güzide üniversitesi olarak öğrencilerimizi Eskişehir'de okumaya davet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Projede yer almaktan da çok mutluyuz. Biliyorsunuz Eskişehir öğrenci şehri olarak tanınan bir şehir. Dolayısıyla öğrencilerimizi Eskişehir'e davet etme konusunda zorlanmıyoruz. Çünkü Eskişehir kaliteli akademik yaşamı ve ortamı barındıran bir şehir. Eskişehir her şeyden önce ulaşım ağının ortasında yer alan bir şehir. Öğrencilerin barınma olanakları açısından en zengin yerlerinden biridir. Aynı zamanda Eskişehir'de öğrencilerimiz boş zamanlarını geçirebilecekleri, farklı aktiviteler yapabilecekleri alanlara sahiplerdir' dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da kentin öğrenciler için her türlü imkanı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

'Geleceğinizi şekillendirmek üzere vereceğiniz kararların hem sizler açısından hem aileleriniz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle Eskişehir'in öğrenci kenti olduğunu her türlü imkanı sunabildiğini ifade ederek sizleri Eskişehir'deki üç üniversiteden birine, bizlerin öğrencisi olarak görebilmeyi dilediğimizi ifade etmek istiyorum'

BÖLÜMLER VE TANITIMLAR YER ALIYOR

Eskişehir'de üç üniversitenin birleşerek oluşturduğu ve Eskişehir Valiliği'nin desteklediği 'www.tercihimeskisehir.com' adlı internet sitesinde kent yaşamının yanı sıra üniversitelerin eğitim programları bulunuyor. Ayrıca sitede Eskişehir'de üniversite eğitimi almış kişilerle de 'zirve konukları' adıyla söyleşiler yer alıyor.

Kaynak: DHA