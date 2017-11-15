Eskişehir Otomobilin Kadın ve Çocuğa Çarpma Anı Mobese'de

Otomobilin kadın ve çocuğa çarpma anı MOBESE'DE



ESKİŞEHİR'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve yanındaki çocuğa çarpması, mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay geçen 6 Ağustos'ta Eskişehir'in Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Işıklı kavşağa doğru gelen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ile elinde tutuğu küçük yaştaki çocuğa çarptı. Kadın çarpma sırasında yere düşerken çocuk ise metrelerce ileriye fırladı. Mobese kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda kadın ve çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil, önündeki otomobile ve orta refüje çarparak durdu.