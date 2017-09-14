Eskişehir'de Uyuşturucuya Geçit Yok

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticaretini yapan şüphelilerin yaşadığı bölgelerde denetim yaptı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve yapılan bölgelerde çalışma başlattı. Yapılan denetşmlerde şüpheli 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve üst aramalarında ise bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği elde edildi. - ESKİŞEHİR