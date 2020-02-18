Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama
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Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan ve üzerinde 2 uyuşturucu hap ele geçirilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:55
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine tutuklama

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan ve üzerinde 2 uyuşturucu hap ele geçirilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Ali M.'yi gözaltına aldı. Üst aramasında 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali M., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise ayrıca soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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