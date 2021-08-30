Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'taki kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin girişinde Fazlı B. (35) ile Cengiz A. (42) ve Uğur A. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Fazlı B'nin, üzerinde taşıdığı tabancayla Cengiz A. ve Uğur A'ya ateş ederek kaçtığı iddia edildi.

Göğsünden yaralanan Cengiz A. ile başından yaralanan Uğur A, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı Fazlı B. ile yanında bulunan 2 kişi ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 3 tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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