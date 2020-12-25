ESKİŞEHİR - Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza
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ESKİŞEHİR - Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza

25.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:32

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenen dernek binasına düzenlediği operasyonda 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 166 bin 250 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi Muharrem D. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, mühür fekki" suçlamasıyla gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR - Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza
ESKİŞEHİR - Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza
ESKİŞEHİR - Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza
ESKİŞEHİR - Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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