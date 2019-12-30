Eskişehir'de kar yağışı
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Eskişehir'de kar yağışı

ESKİŞEHİR'de etkili olan kar yağışı, kent merkezindeki yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

30.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:39
Eskişehir'de kar yağışı

'de etkili olan kar yağışı, kent merkezindeki yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. 

'de saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak kısa sürede kentin yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol fotoğraf çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
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