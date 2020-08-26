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Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti

Eskişehir'de, kent nüfusunun büyük bir kısmının kullandığı Kalabak Suyu'nda yaşanan dağıtım sıkıntısı nedeniyle su almak isteyen vatandaşlar, perakende satış merkezine akın etti. Ellerindeki su damacanaları ile uzun süre sıra bekleyen duruma tepki gösterinde Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Suat Balcı istifa etti.

26.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:24

Eskişehir'de birkaç gündür kent genelinde çok sayıda mahallede Kalabak Suyu'nun dağıtımında sıkıntı yaşanıyor. Özellikle son 2 gündür mahallelere su dağıtan araçların gelmemesi üzerine vatandaşlar, su alabilmek için Seyitgazi yolunda bulunan Kalabak Suyu'nun perakende satış merkezine akın etti. Araçlarına yükledikledikleri boş damacanalar ile su dağıtım araçlarının başında uzun süre sıra bekleyen vatandaşlar, yetkililerin bu soruna çözüm bulmalarını istedi. Su sıkıntısının, tarihi geçmiş damacanaların, yeni tarihli damacanalar ile değiştirilmesi nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, Kalabak Su Dolum Merkezi'nin bahçesine atılan yüzlerce eski tarihli damacana ise dikkat çekti. Bu krizin ardından ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı istifa etti.

"BU BÖYLE OLMAZ, GÜNAH, YAKIŞMIYOR"

Su almak için gelen Necati Gülten, yarım saattir kuyrukta beklediğini ifade ederek, "Bu böyle olmaz, günah, yakışmıyor. Şu hale bir bak, kuyruğun ucu gözükmüyor. Bu halka günah. Hadi ben geldim, gelemeyenler ne yapacak? 10 gündür o 'Kalabak su geldi' sesini duyamıyoruz. Yetkililer hiç mi rahatsız olmuyor? Bu damacanalar yeni. Eskilerinin tarihi altında yazıyordu. Bunların ön yüzünde yazıyor tarihleri" dedi.

Eskişehir'de 'Kalabak Suyu' krizi, istifa getirdi

Kuyrukta bekleyenlerden Ömer Ersen ise komşularıyla birlikte su almak için geldiğini söyleyerek, "Ben İstanbul'daydım, yeni geldim. Bütün komşuların bidonunu topladık, geldik. Herhalde eski bidonlar yenileniyormuş. Bir süre de bunun sıkıntısı olacak tahminimce" diye konuştu.

Mustafa Yüksel ise "Bu kadarı da olmaz, bu rezillik. Kaç tane insan mağdur. Buraya Esentepe'den 5-6 tane damacana ile geliyorum. 10-15 gündür bu sorun çözülmez mi? Yazık, günah. Şu insanların haline bakın" ifadelerini kullandı.

ESKİ GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla igili açıklama yapıldı. Açıklamada, ESKİ Genel Müdürü'nün isfasının istendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Eskişehir'de bir süredir yaşanan Kalabak Su dağıtım sorunu ve damacana krizi konusunda izinden dönerek gerekli incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istedi. Konuyla ilgili sorumluluğu kabul eden Suat Balcı, ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti"

Eskişehir'de 'Kalabak Suyu' krizi, istifa getirdi
Suat Balcı
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti

Kaynak: DHA

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