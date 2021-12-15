Eskişehir'de, ilk kar yağışına anında müdahale edildi

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yüksek kesimlerinde yağan ilk karın ardından Tepebaşı ilçesi ve Odunpazarı İlçelerinin yüksek kesimleri başta olmak üzere Han, Mihalıççık ve yağışın görüldüğü diğer ilçelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Meteoroloji raporlarını düzenli bir şekilde takip eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolların açık kalması için sorumluluk alanında bulunan yollarda 7/24 çalışmalarını sürdürecek.

Eskişehir genelinde kar yağışına karşı gerekli önlemlerin alındığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin önceliğinin taşımalı eğitimin yapıldığı güzergahlar olduğunu ifade ederek, vatandaşların araçlarında mutlaka kar lastiği kullanması gerektiğini belirttiler.

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