ESKİŞEHİR 4 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını duvara vurup hakaretler yağdırdı-ARŞİV

4 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını duvara vurup hakaretler yağdırdı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y.'nin (35) yargılanmasına başlandı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Kocaeli'nden SEGBİS sistemiyle bağlanan katil zanlısı Volkan Bayar, kimlik tespiti sırasında hakimin Geliriniz var mı sorusuna Bir sürü çocuğum var, ellerinizden öper, bütün cezaevini haraca bağladım, herkesten haraç alıyorum diye cevap vererek, odanın kapısını teklemedi. Hakaretler yağdırıp, başını duvara vuran Bayar, 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek odadan çıkarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasına 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. hakim karşısına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Eski eşi ve azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasında hakim, kimlik tespitine geçti. Alaycı tavırlarla cevap veren katil zanlısı Volkan Bayar, mahkeme heyetine hakaretler yağdırdı. İddianamenin kendisine gönderilmesini isteyen Bayar, okumadan savunma yapmayacağını belirterek, Zaten 1 saattir burada bekletiyorsunuz beni. Benim 1 saatlik eğitimimi engellediniz. Şu anda aşağıda 1 saat eğitim alıyor olacaktım. İddianameyi okuyup incelemeden, kesinlikle savunma yapmayacağım dedi.

Kimlik tespiti sırasında mahkeme başkanın Evli misin, çocuğun var mı sorusuna Bayar, Bir sürü çocuğum var, ellerinizden öper diye cevap verdi. Geliriniz var mı sorusunu ise Bayar, Evet var, bütün cezaevini haraca bağladım, herkesten haraç alıyorum diye cevapladı.

SEGBİS sistemiyle bağlandığı mahkemede, Eskişehir'e kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sen benim hayatımı bitireceksin, sen beni konuşturmayacaksın. İfade vermek istemiyorum, sizi öldürürüm, ş......r diye hakaretler yağdıran katil zanlısı Bayar, oturduğu masadan ayağa kalkarak başını duvarlara vurup kendisini yere attı. Dört infaz koruma memuru tarafından durdurulan Bayar, kelepçe takılarak SEBGİS odasından çıkarıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, hareketleri nedeniyle Volkan Bayar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması ara kararını alarak Saadet Aylin Y.?nin savunmasına geçti. Suçlamaları reddeden Saadet Aylin Y., Bayar'ın kendisine fiziksel ve psikolojik baskı yaptığını söyledi. Saadet Aylin Y.?nin savunması sürüyor.

Kaynak: DHA