Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou hayatını kaybetti

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou yaşamını yitirdi.

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou yaşamını yitirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Mamadou'nun, başkent Niamey'de tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mamadou'nun ölümü nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

İlk kez 1999'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mamadou, ikinci dönemine de seçilerek, ülkeyi 2010'a kadar yönetmişti.

Mamadou, 18 Şubat 2010'da yapılan askeri darbe sonucu devrilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan