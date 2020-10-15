Eski Fenerbahçeli Appiah'dan çarpıcı itiraf: Futbol, gangster olmamı engelledi

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Stephen Appiah, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Futbol oynamanın gangster olmasını engellediğini söyleyen Appiah, Fenerbahçe'ye transfer olarak çok doğru bir karar verdiğini belirtti.

Fenerbahçe'de taraftarın en sevdiği oyunculardan biri olan Stephen Appiah, kariyerini, en güzel günlerini ve Fenerbahçe'yi anlattı.

İşte Stephen Appiah'ın sözleri;

Kariyerimdeki en iyi sezon, Brescia'da geçirdiğim sezondu. Küçük bir takımdı onlara transfer olduğumda ve ligde 6. sırayı almıştık. Kimse bizim bu başarıya ulaşabileceğimizi beklemiyordu. Guardiola ve Baggio ile birlikte oynama şansını elde etmiştim. 2002-03 sezonunda Brescia'dayken 8 gol attım. Guardiola ve Baggio gibi oyuncularla birlikte oynadığınızda, onlar işleri sizin için oldukça kolaylaştırıyor.

"FUTBOL, GANGSTER OLMAMI ENGELLEDİ"

Arkadaşlarımı takip etseydim, şu anda hapiste olurdum. Terk edilmiş arabalarda, kamyonlarda uyurdum ve gecenin bir yarısında beni, kötü şeyler yapmamız için uyandırırlardı. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Futbol, benim bir gangster olmamamı sağladı.

"JUVENTUS'TAN OLİMPİYATLAR YÜZÜNDEN AYRILDIM"

Juventus'tan ayrılmamın nedeni, Gana ile Olimpiyatlara gitmemdi. Beni ofise çağırdılar ve Olimpiyatlara gitmememi istediler. Ben de Juventus'u sevdiğimi ancak ülkemin ilk sırada geldiğini söyledim. Atina'ya gittim, bu da Juventus kariyerimin sonu oldu.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ F.BAHÇE'YLE ANLAŞTIM"

Juventus'ta takıma geri döndüğümde problemler başladı. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan hiç pişman değilim. Türkiye'de her şeyimi verdim, taraftarlarla iyi bir ilişki kurdum.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK KURSLARINA BAŞLAYACAĞIM"

Kariyerim bittiğinde menajer olmak istiyordum ancak Gana ile çalıştığımda, teknik direktör olmak istediğimi hissettim. Yakın zamanda teknik direktörlük kurslarına başlayacağım ve lisans alacağım.

"AYEW İYİ BİR LİDER"

Fenerbahçe'de başarılı olamamış olabilir ancak Andre Ayew bir lider. Her yönüyle bir lider. Sürekli kazanmak istiyor ve sahada her şeyini veriyor. Liderlik özellikler var, o gerçekten iyi bir oyuncu.

"EN SERTİ GATTUSO"

Kariyerimde karşılaştığım en sert oyuncu Gennaro Gattuso. Udinese'de oynarken beni çok zorlardı. Bir maçta benim dişimi kırdı. Topla birlikte yanından geçmene izin vermezdi. Emersin, Albertini ve diğerleri de sertti ancak en serti Gattuso'ydu diyebilirim.