Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
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Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti

10.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:35

Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti Adana'da kuru hurma üreten girişimci, mahalledeki kadınlarla bir başarı hikayesine imza attı Evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Kılıçkaya, tesis kurmak için girişimlere başladı Adana'nın Kozan...

Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti

Adana'da kuru hurma üreten girişimci, mahalledeki kadınlarla bir başarı hikayesine imza attı

Evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Kılıçkaya, tesis kurmak için girişimlere başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutan girişimci, hem kendisinin hem de komşularının hayatını değiştirdi.

İnternette hurma kurutulması ve pazarlamasıyla ilgili videolar izleyen Hamza Kılıçkaya, Ağlıboğaz Mahallesindeki evinde, hayalini gerçekleştirmek için eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladı. Zaman içerisinde evini fabrikaya dönüştüren Kılıçkaya, mahalledeki kadınlara da iş imkanı sağladı. Kılıçkaya, evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma ile mahallenin kadınları ile birlikte bir başarı hikayesine imza attı.

Hamza Kılıçkaya, eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladığını anlatarak, "Eşim çamaşır asacak yer yok dedi. İlk hurmayı kurutmaya böyle başladım. İlk başta 5 yıl İzmir'de yaşadım. Orada vardı burada yoktu. Burada dilimleme yapılıyor ama tümünün kurusu bilinmiyordu. İnternette Çin'deki videoları izledim ve orada çok yaygın. Terasta denemeler yaptım. Güzel olduğunu ve piyasası oluştuğunu gördüm. Bir gün içinde 100 kişinin çalıştığı oldu. 250 metrekarede bu işi yaptık. Bu sezonluk bir ürün bu sene 200 ton yaş ürün işledik, 40 ton kuru ürün bekliyoruz. Bu aparatları aldık iplerle çok verim alamıyorduk. Her ipe 25 kilogram yaş hurma asabiliyorduk" dedi.

Hedef ihracat

Kendisinin bile ilk başta hurmanın bütün olarak kuruyacağına inanamadığını ama deneme ile başardığını aktaran Kılıçkaya, "İlk başta portakala benzeten oldu. Hurmanın tüm kuruyacağına kimse inanmıyordu. Bu hurmalara yurt içinden yoğun talep var. Malatya kurusu nasıl marka ve tatlı ise Kozan hurması da çok lezzetli ve kendi has lezzeti olduğu için talep yoğun. İstanbul, Ankara, Bursa'dan yoğun talep var. Hedefim yurt dışı" dedi.

Devlet desteği için girişimlerde bulunduğunu belirten Kılıçkaya, "Bu ay içinde projemiz ile birlikte bunu da sağlayıp daha çok istihdam için daha profesyonel bir şekilde bu işi büyüteceğiz. Bu işi daha büyüttüğümüzde mahallede işsiz kadınımız kalmayacak. Eşimin çok büyük desteği var eşimin desteği olmasa belki hobi olarak kalırdı. İnşallah fabrika kurmak için çalışıyoruz hedefimiz 500 ton hurma işlemek. Hedefimiz yurt dışına bu ürünü satmak" dedi

Mahallede yaşayan Fatma Altınsoy, "Ev hanımları olarak hepimiz çok mutluyuz herkes çalışmaya geliyor" dedi.

Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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