Eşinden boşanan Kongolu Marlene'in bebeğiyle yaşam mücadelesi

KONGO Cumhuriyeti'nden 12 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'ne eğitim için gelen Marlene Missoni Padome (29), eşinden boşanınca 10 aylık kızıyla, bir yardımseverin tuttuğu eve yerleşti. Padome, bebeğine bakabilmek için iş bulmak ve yarım kalan okulunu tamamlamak istiyor.

Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan Marlene Missoni Padome, 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okumak için Antalya'ya geldi. Okuluna devam ederken Konyaaltı ilçesindeki bir kuaförde 'Afrika Örgüsü' (box braid) yapmaya başlayan Padome, parasını alamayınca polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

3 GÜN GÖZALTINDA TUTULDUAncak çalışma izni bulunmayan Padome, gözaltına alındı. 3 gün gözaltında kalan Padome'ye, 30 gün içerisinde sınır dışı edileceği tebliğ edildi. Avukatı yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvururken, Padome, Türk vatandaşı olan sevgilisi Frederic J. ile evlendi, okulunu dondurdu.Bir süre önce eğitimine yeniden başlayan Padome'nun, 10 ay önce 'Emilie' adını verdiği kız çocuğu dünyaya geldi. Kızına bakabilmek için okuluna tekrar ara veren Padome, kısa süre önce eşinden boşandı. Bebeğini de alıp evden ayrılan genç kadın, gidecek yer bulmayınca sokakta kaldı. Bir süre Konya'daki arkadaşlarının yanında kalan Padome, bir yardımseverin ev tutması üzerine Antalya'ya geri döndü. Az eşyası bulunan Padome, hem kızına bakabilmek ve evini geçindirebilmek için iş bakıyor, hem de okuluna devam etmek istiyor.Türkiye'yi çok sevdiğini, Kongo'ya geri dönmek istemediğini söyleyen Padome, "12 yıl önce Antalya'ya okumak için geldim ve neredeyse tüm öğrencilerin yaptığı gibi bir kuaförde part-time çalışmaya başladım. Bir süre sonra paramı alamadım ve şikayette bulundum. Ancak iş yerime gelen polisler, beni gözaltına aldı. Çalışma iznim olmadığını söyleyerek, 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmemi söylediler. 'Evlenirsen ülkede kalabilirsin' dediler. Ben de o sırada sevgilim olan kişiyle evlendim ve bir kızımız oldu" dedi.

İşi olmadığı için bebeğine bakmakta zorlandığını kaydeden Padome, "Evlendiğim kişi, beni ve çocuğumu kendisine yük görmeye başladı. Bu yüzden boşanma kararı aldık. Evsiz kaldığım için Konya'ya gittim. Şimdi yardımsever birinin sayesinde Antalya'ya dönüp, ev tuttuk. Ancak evde eşya yok ve bebeğimin ihtiyaçları var. Çalışmadığım için karşılayamıyorum. Bebeğim nedeniyle okulumu dondurmak zorunda kalmıştım. Rektörümüzden hem okuyup hem çalışabilmek için bir iş istiyorum. Kendisi de bir anne ve beni anlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER