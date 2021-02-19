Eşi tarafından darbedilen kadının 'Beni kurtarın' çığlığına polis yetişti
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Eşi tarafından darbedilen kadının 'Beni kurtarın' çığlığına polis yetişti

19.02.2021 00:32 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:36
Eşi tarafından darbedilen kadının 'Beni kurtarın' çığlığına polis yetişti

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' çığlığı duyanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Atiye O.'nun (48) yarı çıplak vaziyette merdivenden sürüklenerek, eşi Selçuk O. (39) tarafından darbedildiğini ve bıçakla kovalandığını gördü.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' çığlığı duyanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Atiye O.'nun (48) yarı çıplak vaziyette merdivenden sürüklenerek, eşi Selçuk O. (39) tarafından darbedildiğini ve bıçakla kovalandığını gördü. Ekiplerin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirilen saldırgan koca gözaltına alınırken, vücudunda yanıklar ve darp izi bulunan talihsiz kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atiye O. ve eşi Selçuk O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk O., eşini yarı çıplak bir vaziyette ikinci kattan, merdivenlerden sürükleyerek darbetmeye başladı. Bu sırada Atiye O., 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' şeklinde bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Atiye O.'nun eşi Selçuk O. tarafından darbedildiğini ve bıçakla sokakta kovalandığını gördü. Ekiplerin müdahalesiyle Atiye O. ekip otosuna bindirilerek muhafaza altına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

POLİSLERE DİRENDİElindeki bıçakla polis ekiplerine direnen Selçuk O. ise ekip otosuna bindirilen eşinin arkasından sokağa doğru gitmeye çalıştı. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan ve elindeki bıçağı bırakmayan Selçuk O., evinin teras kısmına kaçtı. Bölgeye takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte saldırgan koca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen Atiye O.'nun vücudunda 1'inci ve 2'nci derece yanıkların olduğu ve darptan dolayı kafasından yaralandığı belirlendi.YEDİ SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, gözaltına alınan Selçuk O.'nun, 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' olmak üzere 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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