Eşi ölen kocanın testi pozitif çıktı, cenazeye giden 19 akraba karantinaya alındı
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Eşi ölen kocanın testi pozitif çıktı, cenazeye giden 19 akraba karantinaya alındı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşinde koronavirüs çıktı.

Eşi ölen kocanın testi pozitif çıktı, cenazeye giden 19 akraba karantinaya alındı
01.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:24
MANİSA'nın Kula ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşinde koronavirüs çıktı. 19 akraba, evlerinde karantinaya alındı.

Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde yaşayan adı açıklanmayan kadın, dün sabah kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kadın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, adı açıklanmayan eşi, rahatsızlanınca Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs şüphesiyle yapılan test pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine, filyasyon ekipleri, cenazeye katılan ölenin birinci derece yakınları ile bu kişilerle temaslı tamamı akraba 19 kişiyi, 14 günlük süreyle evlerinde karantinaya aldı.

Filyasyon ekipleri gece yarısına kadar süren çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan, 24 saat boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, mahallede karantina uygulayıp uygulamamaya karar verecek.Filyasyon ekiplerinin çalışmaları devam ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşların evlerinden çıkmaması için uyarılarda bulunuyor.

Narıncalı Pıtrak Mahallesi Muhtarı Eşref Yağcı, "Bugün cenaze namazını kıldıktan sonra, ölen yaşlı teyzemizin eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Mahalle sakinlerimizin sağlığı için, Sağlık Müdürlüğü hemen filyasyon çalışmalarını başlattı. Sağlık personelimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tedbirleri alıyor, bilgilendirici anonslar yapıyoruz. Jandarmamız ve sağlık personellerimiz, vatandaşlarımız için seferber oldu. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için mahallemizde ikamet eden vatandaşların 24 saat evden çıkmaması istendi. İnşallah mahallemiz ve vatandaşlarımız tez zamanda sağlığına kavuşur" dedi.


- Kula

Kaynak: DHA

Manşet

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